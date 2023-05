Il Napoli è a un punto dal suo terzo scudetto. Dopo l’1 -1 con la Salernitana, che ha costretto a rimandare la festa tricolore, gli azzurri vanno a Udine con la consapevolezza che basterà un pareggio alla Dacia Arena per dare il via libera ai festeggiamenti, attesi da 33 anni. Per gli esperti non ci saranno altri rinvii: la squadra di Spalletti è infatti avanti a 1,75, mentre si sale a 4,75 per il dispetto dell’Udinese; il pareggio, secondo risultato utile per la matematica vittoria del campionato, è a 3,75. Contro la Salernitana, Osimhen non è riuscito a lasciare il segno che avrebbe chiuso i conti con ben sei giornate di anticipo, ma con l’Udinese potrebbe essere proprio lui l’uomo decisivo: la sua rete è a 2,00, la doppietta vale 6,25. Lo scudetto del Napoli passa anche per lo stadio Olimpico, dove la Lazio ospita il Sassuolo. I biancocelesti sono ancora secondi in classifica, nonostante le due sconfitte consecutive con Torino e Inter, ma non possono permettersi altri passi falsi per non dilapidare ulteriormente il vantaggio. La squadra di Sarri è favorita, a 1,65, il pareggio e la sconfitta che regalerebbero il trionfo al Napoli sono rispettivamente a 4,00 e 5,00. La lotta Champions si fa sempre più accesa e, Napoli escluso, coinvolge 6 squadre in lizza per 3 posti. Tra queste c’è la Juventus, a un punto dalla seconda posizione, che, dopo 4 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 5 di campionato, deve tornare al successo nel match interno con il Lecce. Ipotesi molto probabile, a 1,57, il blitz dei pugliesi è a 6,75, il pareggio è a 3,75. L’Inter ha agganciato Milan e Roma al quarto posto ma è attesa da una prova delicata a Verona contro l’Hellas, che si è rilanciata nella lotta salvezza. I nerazzurri sono avanti nel pronostico, a 1,65, i gialloblù rincorrono a 5,50, con il segno X a 3,75. Lautaro Martinez, autore di 4 reti nelle ultime 4 partite, è il primo indiziato al gol, a 2,50, stessa quota per Lukaku, suo compagno di reparto. Strada in discesa per il Milan che ospita la Cremonese, i rossoneri conducono a 1,33, l’impresa dei grigiorossi a San Siro vale ben 10 volte la posta, difficile anche il pareggio, a 5,00. La Roma va a Monza da favorita, a 2,20, ma deve fare attenzione ai lombardi che nelle ultime 3 giornate hanno dimostrato di non voler regalare punti a nessuno: il successo dei padroni di casa è a 3,60, a 3,10 il pareggio. Infine l’Atalanta, che apre la 33esima con lo Spezia ed è avanti a 1,40 contro quota 8,00 degli ospiti.