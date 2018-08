Una vera e propria certezza. Dal suo arrivo nell'estate 2013, José Maria Callejon ha rappresentato un elemento imprescindibile per il Napoli: da Benitez, che lo ha fortemente voluto al suo arrivo all'ombra del Vesuvio, a Sarri, con il quale ha disputato una sola partita dell'intero ciclo per squalifica, fino a Carlo Ancelotti, lo spagnolo si è preso la fascia destra, senza mai lasciarla. Nessun rivale è, infatti, riuscito a insidiare Callejon, che in cinque stagione ha collezionato 74 reti e 66 assist in 258 presenze. Quest'anno l'arrivo di Verdi aveva messo in discussione la titolarità dell'ex Real Madrid, che però ha già convinto Ancelotti a puntare su di lui.



RINNOVO - Il Napoli lavora per blindare Callejon. Dopo l'interessamento del Milan, che ha provato a sfruttare la clausola rescissoria di 23 milioni di euro valida anche per l'Italia inserita nel contratto fino al 2020 e portarlo a Milano insieme a Pepe Reina, il club partenopeo è pronto a proporre il rinnovo allo spagnolo. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il patron Aurelio De Laurentiis - che ha più volte dichiarato incedibile Callejon - incontrerà l'entourage del calciatore per trovare l'intesa.