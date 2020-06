. Prima Lukaku e Lautaro Martinez, annullati, poi Dybala e Cristiano Ronaldo: il centrale serbo contro Inter e Juve ha fornito due prestazioni superbe, formando con Koulibaly (in netta ripresa) una coppia perfetta.A gennaio l’Inter aveva trovato terreno fertile al San Paolo: 3-1, doppietta di Lukaku e gol di Lautaro. Un Napoli rattoppato schierava, causa infortuni, Di Lorenzo e Manolas al centro, in difesa. Qualche mese dopo, la musica è cambiata. E non grazie al totem Koulibaly, che pure si è dimostrato quasi perfetto.. Il copione si è riproposto ieri, nella finale con la Juve. Maksimovic contrasta, stacca di testa come nessuno (nel Napoli), è fisico ma veloce, abile nello stretto così come nel correre con Ronaldo, in campo aperto. E, soprattutto, imposta con precisione e coraggio.Verticalizza, quando vede uno spazio imbuca, senza paura, con palloni veloci e intuitivi.. Un occhio al futuro è obbligatorio: Koulibaly non è più incedibile, con l’offerta giusta potrebbe salutare la compagnia. Questo Maksimovic regala però garanzie e sicurezze impensabili fino a poco tempo fa. Ma intanto, con la ripresa del campionato, per Gattuso nasce un dolce problema:Le partite saranno tante, e ci sarà una lunga e profonda rotazione, certo. Ma col Barcellona a chi si affiderà Gattuso?