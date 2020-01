. Trovato un accordo con il Tottenham per l’arrivo di Eriksen ( QUI) ma non solo: si è sbloccata anche la trattativa tra il Napoli e Politano ( QUI ). Un arrivo a centrocampo e una cessione in attacco. Politano andrà sostituito con una prima punta, il vice Lukaku che Conte chiede da tempo alla dirigenza.Politano al Napoli sembrava aver spalancato le porte a Fernando Llorente in nerazzurro.L’Inter è attenta e osserva l’evolversi della situazione. Per l’attacco c’è però un’altra pista, mai del tutto abbandonata: Olivier Giroud.Marotta e Ausilio non hanno mai mollato l’attaccante francese. L’accordo di massima con Giroud c’è, e da tempo: contratto di due anni e mezzo, con ingaggio tra 4 e 5 milioni di euro. Il campione del mondo freme, vorrebbe tornare a lavorare con Conte. I. Resta ora da trovare un’intesa totale con il Chelsea sulla cifra da corrispondere come indennizzo - dovrebbe essere intorno ai 5 milioni di euro - per liberare il classe ’86 (33 anni compiuti), che va in scadenza di contratto a giugno.