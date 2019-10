Leggiamo che il Mattino ha intervistato un osservatore secondo il quale Haaland sarebbe stato proposto al @sscnapoli per 5 milioni. La ‘notizia’ è falsa e stupisce che, prima di scriverla, il giornalista non abbia contattato il Napoli per avere una conferma o una smentita. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 26, 2019

Dopo la notizia pubblicata da Il Mattino, che ha intervistato un intermediario il quale riferisce di aver offerto il cartellino di Erling Haaland al Napoli, il club azzurro ha voluto specificare che il talento del Salisburgo non è mai stato offerto al club.: "Leggiamo che il Mattino ha intervistato un osservatore secondo il quale Haaland sarebbe stato proposto al Napoli per 5 milioni. La ‘notizia’ è falsa e stupisce che, prima di scriverla, il giornalista non abbia contattato il Napoli per avere una conferma o una smentita"