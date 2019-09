Dopo la sfortunato autogol che ha regalato la vittoria alla Juventus, il Napoli si stringe attorno a Kalidou Koulibaly. Come si apprende dal Mattino, il difensore, non apparso al meglio nella sfida persa dai partenopei, ha trovato l’affetto della città a rincuorarlo. Al termine della partita il capitano della Juve Giorgio Chiellini è sceso in stampelle sul terreno di gioco ed è stato tra i primi a portare conforto al difensore incappato in una serata storta. Non è la prima volta che il difensore decide la sfida tra Juve e Napoli. Nel campionato 2017/18 fu proprio un suo goal allo scadere a regalare la contesa agli azzurri. Anche in questa occasione il gigante senegalese è stato determinante per il risultato finale che, a differenza di due stagioni fa, ha arriso alla Juve.