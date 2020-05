Essere vincenti pur non vincendo niente? La storia del calcio è piena di squadre che hanno incantato ma non hanno poi ottenuto dei titoli in campo. L'ultimo caso è quello del Napoli di Sarri che con il gol segnato da Koulibaly allo Stadium contro la Juventus raggiunse l'apice di un percorso destinato poi a non portare allo scudetto.