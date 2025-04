Il Napoli dura un tempo, il Bologna lo raggiunge: è 1-1, Conte resta a -3 dall’Inter

GETTY

Finisceil posticipo dellatra: le reti dinella prima frazione e dinella seconda. Dura solo un tempo ilal Dall’Ara. Dopo i primi 45', chiusi in vantaggio con una prodezza atletica di, la ripresa è un monologo dei rossoblù che trovano il pareggio con una giocata pregevole di, di tacco, e spingono fino alla fine alla ricerca della vittoria che però non arriva. Si ferma a 6 la striscia di successi filati perche pure negli istanti finali sfiora il 2-1 conche va a cm dal goal. È un pareggio che alimenta la corsa Champions degli emiliani - che rosicchiano un altro punto all'Atalanta, terza, e ora a -1 - che e tiene a galla anche gli ospiti. Gara a due facce quella della squadra diche l’approccia al meglio e chiude in meritato vantaggio al 45’. Nel secondo tempo però i partenopei si abbassano troppo e incassano il forcing degli avversari. L’unico tiro arriva solo nel finale, troppo poco. Il Napoli resta a -3e non approfitta della frittata dei nerazzurri a Parma.

Anguissa 18' (N), Ndoye 65' (B)Skorupski (25' Ravaglia); Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini (77' Cambiaghi), Odgaard (87' Fabbian), Ndoye (87' Dominguez); Dallinga (77' Castro). All. Italiano.Scuffet; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay (70' Gilmour), Lobotka, Anguissa; Politano (92' Ngonge), Lukaku, Neres (73' Raspadori). All. Conte.Massa: Di Lorenzo (N), Olivera (N), Anguissa (N), Aebischer (B)

Occasione per il Napoli: Raspadori ci prova da fuori area, tiro deviato da Olivera e parato da Ravaglia. Sulla respinta arriva Rrahmani che spara in fallo lateraleMiracolo di Scuffet su Holm, la palla carambola sul ginocchio di Castro che non riesce a spedirla in retePunizione dall'esterno: Miranda cerca la porta, Scuffet respingePareggio del Bologna! Gran verticalizzazione di Miranda, cross di Odgaard e splendido tacco di Ndoye che bacia la traversa e si insaccaOrsolini prova il sinistro, palla alta

Corner: tocco di Lucumi, Scuffet smanaccia e il Napoli si salva nel batti e ribattiDallinga di testa, blocca ScuffetCross dalla destra, velo di Miranda e destro piazzato di Aebischer, palla a lato di pochissimo. Ed è l'ultima azione del primo tempoDi Lorenzo trovato in profondità, arma ancora lo scozzese che però trova i guantoni di Ravaglia e il calcio d'angoloAncora Lukaku a ispirare, allargo per Neres che pesca McTominay ma lo scozzese spara in curvaGirata volante di Dallinga, palla alta

Azione travolgente di Anguissa che sfrutta un rimpallo e, di forza, si fa strada nella difesa del Bologna: il centrocampista salta Skorupski e fa 0-1Buone trame da un lato e dall'altro: per il Bologna ci prova Odgaard in rovesciata, sbagliata, per il Napoli in contropiede va Neres, bloccato da HolmCalcio d'angolo insidioso di Miranda, Scuffet smanaccia in cornerPrimo pericolo per il Bologna: cross di Politano, deve intervenire Skorupski per anticipare Anguissa