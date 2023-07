Inizia ufficialmente la stagione 2023/24 del Napoli. Test medici e atletici nei giorni scorsi, nel pomeriggio poi la partenza direzione Dimaro per il primo ritiro precampionato. Presenti tanti calciatori di rientro dai prestiti e ragazzi provenienti dalla Primavera per rinfoltire un gruppo squadra privo degli uomini impegnati a giugno con le nazionali. Come ad esempio Osimhen e Kvara.



ENTUSIASMO A DIMARO - La squadra è arrivata a Dimaro. Ad attendere i calciatori, il mister e tutto lo staff c'era un bagno di folla di tifosi. Previste addirittura 20 mila persone in Val di Sole nei prossimi dodici giorni. Tanto entusiasmo per la squadra, una bellissima accoglienza anche per il neotecnico Garcia visibilmente contento e sorridente. L'ormai onnipresente coro "I campioni dell'Italia siamo noi", ma anche il simpatico messaggio di un tifoso a Gaetano: "Alla faccia degli interisti", ricordando il primo gol in Serie A del classe 2000 napoletano proprio contro i nerazzurri nel finale di campionato. Infine il saluto di Rudi Garcia con De Laurentiis, che attendeva la squadra lì in hotel.