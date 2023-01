Prima il silenzio vero, e quindi ancora più commovente, per ricordaree poi la partita. O meglio il, perché si rivede. Niente a che vedere con la scena muta di mercoledì scorso che è costata la prima, meritata, sconfitta sul campo dell’Inter. Contro la, nello stadio che per tanti anni ha applaudito i due campioni da poco scomparsi,Nessuna crisi, quindi, ma una pronta risposta alla Juventus in vista del confronto diretto di venerdì a Napoli, certificata daanche se il gol del 2-0, che vale la certezza dei tre punti, arriva soltanto dopo 80’ su rigore, ma soprattutto dopo quasi un’ora giocata in superiorità numerica per l’, colpevole di una brutta entrata sullo scatenato Osimhen. Per la serie “nessuno perfetto”, è. Un problema legato alla troppa imprecisione al momento del dunque, perchéper limitare i danni, e anche per un eccesso di sicurezza degli uomini di Spalletti che sembrano piacersi un po’ troppo, cercando di andare in porta con il pallone.Dettagli, comunque, perché. E senza nemmeno rimpiangere gli assenti, perchépartono in panchina per scelta tecnica ed entrano soltanto nella ripresa, a dimostrazione del fatto che. Il georgiano, infatti, mette in difficoltà il suo avversario diretto Leris con gli scatti lo hanno reso famoso nella prima parte del campionato, ma poi, a dimostrazione di unaE così, tanto per cambiare,che dopo il rigore sbagliato dasullo 0-0,, consolidando il suo titolo di capocannoniere con dieci gol. Sono passati meno di 20’ e il Napoli ha la gara in pugno perché la Sampdoria prova invano a ripartire dopo aver impegnato Meret soltanto una volta con, che ha il merito di giocare sempre come se dovesse rimontare lo svantaggio e non per difenderlo. E così Osimhen provocache entra in ritardo su di lui., che però viene messo al sicuro soltanto dopo il secondo rigore concesso, anche stavolta dopo richiamo del Var, per un braccio allargato di Vieira su, bravo a trasformare dal dischetto.Inutilmenteaveva già provato a scuotere la squadra inserendo il debuttante Zanoni e Djuricic al posto di Murillo e Gabbiadini. Come non detto.ritrovandosi ancora più indietro, a meno 6 dallo Spezia quart’ultimo.pilotando con sicurezza il 2-0 della ripartenza. E adesso, quindi, riflettori accesi. Oppure se dovrà ancora temere chi la insegue, più o meno da vicino.