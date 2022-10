Primato sia in campionato che in Champions League, con un gioco devastante. Era difficile, dopo aver perso dei calciatori fondamentali, invece Spalletti ha saputo dare una nuova vita alla sua rosa trasformandola in una macchina perfetta lì davanti. Lo scorso anno, a questo punto della stagione, il Napoli segnava di meno: 22 gol realizzati in campionato, 11 in Europa League. Oggi, invece, gli azzurri sono diventati veramente devastanti con- La maggior parte dei gol realizzati deriva chiaramente dall'attacco.Ovvero tutti i calciatori che compongono il tridente offensivo. Il miglior marcatore ècon 7 gol in stagione (5 in campionato e 2 in Champions) in 1003 minuti. Il migliore in Champions League èche ha segnato 5 gol in stagione, di cui ben 4 nella competizione europea. Chi ha avuto l'impatto più importante dalla panchina, invece, è, che ha timbrato il cartellino 4 volte, sempre a partita in corso. È il migliore anche per rapporto minuti giocati/gol segnati, con una rete ogni 70 minuti circa.- Sarà importantissima la gestione delle energie da qui in poi, perché Spalletti non può permettersi di perdere giocatori chiave. Lì davanti, vista l'abbondanza e il livello delle risorse a disposizione, si può variare tanto e far tirare il fiato a tutti. Proprio per questo nascono i famosi titolari dei primi 45-50 minuti, quelli dei 60, gli altri dei 30 o 40 minuti. Chi scende in campo deve dare il massimo, a prescindere dal minutaggio concesso. E così sta andando, perché spesso i subentrati si stanno rivelando ancor più decisivi di chi indossa la maglia da titolare. Come detto, occorre anche far riposare qualcuno, dargli respiro. Infatti nel reparto offensivo Spalletti non ha mai fatto giocare tutti i 90 minuti a nessuno., dato che ha lasciato il campo 10 volte su 13.quello che riguarda le rotazioni di gara in gara, ma soprattutto all'interno della stessa partita. Proprio per questo viene difficile anche parlare di gerarchie, dato che l'unico insostituibile ormai si chiama Khvicha Kvaratskhelia, a cui è veramente impossibile rinunciare. Adesso che è tornatoreclama di nuovo più maglie da titolare ma, con l'ottimo rendimento die le partite ogni tre giorni, entrerà in gioco anche qui una rotazione. Ancor più forte il ballottaggioche al termine della stagione presumibilmente arriveranno con un numero simile di minuti nelle gambe. Inon sono un caso, ma frutto anche di questa gestione finora eccezionale di Spalletti con il suo super attacco e i cambi diventati l'arma in più.