All’inizio il toccante minuto di (vero) silenzio per ricordare la Regina e alla fine la rumorosa delusione dei tifosi scozzesi per la, aperto nella ripresa da un rigore di, e chiuso dai nuovi entratiquando i Rangers sono in inferiorità numerica, può essere eccessivo nel punteggio, ma premia la, più che mai lanciata in Champions League,Un Napoli che gioca in velocità, concede pochissimo agli avversari e soprattutto dimostra di avere alternative all’altezza dei titolari. E adesso, quindi, in attesa della prossima trasferta europea sul campo dell’Ajax, che potrebbe spianare la strada della qualificazione agli ottavi, Di Lorenzo e compagni si preparano alla sfida di domenica seraIl Napoli non ha alcuna intenzione di limitarsi a difendere il suo primo posto in classifica e lo dimostra subito andando a cercare il gol del vantaggio.. E’ la dimostrazione della sicurezza con cui gioca la squadra di Spalletti, malgrado le assenze degli infortunati. I Rangers, che invece stanno passando un brutto momento dopo il doppio 0-4 tra Champions e campionato, aspettano nella propria metà campo, in attesa di ripartire pericolosamente in contropiede.Gli scozzesi puntano soprattutto sulla velocità dell’esterno sinistro Kent che mette in difficoltà il suo dirimpettaio Di Lorenzo e cerca di smarcare la punta centrale Morelos. Il, però, non si fa sorprendere al centro della difesa in linea con Rrahmani, concedendo ai padroni di casa soltanto conclusioni da lontano che non spaventano. Tra il suo grande intervento su Arfield e quello più facile su Morelos, c’è però una grande occasione per Simeone che costringe McGregor a una difficile deviazione in angolo. È la prova cheche spinge alle spalle del tridente d’attacco Politano-Simeone-Kvaratskhelia. E proprio il georgiano, che corre e lotta sulla sinistra, è l’ultimo a sfiorare il gol alla fine di un primo tempo incominciato a grande ritmo, ma alla distanza calato d’intensità.Il meritato vantaggio del Napoli sembra soltanto rimandato all’inizio della ripresa, quando Simeone smarcato da Zielinski vola verso la porta e viene atterrato da Sands, già ammonito.. Zielinski si fa respingere il tiro da McGregor, ma sulla sua ribattutariesce a insaccare da posizione angolata. L’arbitro, però, fa ripetere il rigore perché il portiere si era mosso prima. Sul dischetto va ancora Zielinski che si fa respingere nuovamente la conclusione, ma stavolta non c’è più Politano a ribattere in rete. E cosìIl Napoli ha ancora mezz’ora per segnare con un uomo in più e ci riesce con il secondo rigore della serata, concesso per un evidente mani di Barisic su conclusione di Kvaratskhelia.nel terzo tiro dal dischetto della serata, che fa salire a quattro i rigori concessi in due partite. Una dimostrazione indiretta del fatto che il Napoli entra spesso nell’area di rigore avversaria.A questo punto Spalletti incomincia a pensare alla sfida di domenica contro il Milan e opera un triplo cambio: fuori Mario Rui, Politano e Simeone, rilevati rispettivamente da Olivera, Zerbin e Raspadori. Poi tocca a Ndombele, al posto di Zielinski, e proprioE così, dopo il suo primo gol in campionato con la maglia del Napoli, sabato scorso contro lo Spezia, Raspadori festeggia il suo primo gol in Champions League. Potrebbe bastare così, ma il Napoli non si accontenta edopo avere avviato l’azione del 2-0, conclude quella del 3-0, deviando a colpo sicuro il passaggio di Anguissa. Per la verità c’è ancora un brivido, perché in pieno recupero l’arbitro Lahoz concede un rigore ai Rangers per un fallo di mano inesistente, giustamente cancellato dal Var.23' s.t. (r) Politano (N), 40' s.t. Raspadori (N), 46' s.t. Ndombele (N).40' s.t. Ndombele (N), 46' s.t. Anguissa (N).(4-2-3-1): McGregor; Tavernier (37' s.t. Kamara), Goldson, Sands, Barisic; Jack (18' s.t. King), Lundstram; Arfield (28' s.t. Matondo), Davis (37' s.t. Tilman), Kent; Morelos (27' s.t. Colak). All. van Bronckhorst.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (32' s.t. Olivera); Anguissa, Lobotka, Zielinski (38' s.t. Ndombele); Politano (32' s.t. Zerbin), Simeone (32' s.t. Raspadori), Kvaratskhelia (45' s.t. Elmas). All. Spalletti.Lahoz (Spagna).21' p.t. Morelos (R), 35' p.t. Lundstram (R), 42' p.t. Politano (N), 8' s.t. Sands (R), 10' s.t. Sands (R), 22' s.t. Barisic (R), 29' s.t. Tavernier (R).: 10' s.t. Sands (R).