È un vecchio pallino del Napoli, fin dai tempi dell'AZ Alkmaar, e non è mai uscito dai discorsi di Castel Volturno. Oggi il nome di Teun Koopmeiners risuona più forte che mai, perché il Napoli vuole intervenire a centrocampo e l'olandese rappresenterebbe l'innesto giusto per qualità, per la sua abilità di trovare il gol dalla distanza (un aspetto sul qual vuole lavorare Garcia) e la necessità di avere un giocatore forte in quella zona di campo quando mancherà Anguissa. E mancherà, perché già dovrà dare forfait per le prime due di campionato (causa infortunio) e nel mese di gennaio per la Coppa d'Africa. Attenzione, però, perché Koopmeiners chiaramente non viene visto come una riserva, ma un innesto di quelli importanti per mantenere alto il livello della mediana. Con o senza Zielinski.



CONTATTI E OFFERTA - De Laurentiis si è convinto (e non poco) delle qualità di Koopmeiners. Proprio per questo ha deciso di preparare un'offerta da 35 milioni. Al momento l'Atalanta è intenzionata a fare muro per due motivi: in primis non vuole privarsi del calciatore, poi l'offerta considerata troppo bassa. Infatti, si dovesse superare il primo scoglio, servirebbe un investimento non inferiore ai 40 milioni. Il Napoli adesso fa leva sul calciatore e sul suo entourage. Potrebbe diventare decisiva la volontà dello stesso Koopmeiners che vorrebbe giocare la Champions e difendere lo scudetto con il Napoli. Nei prossimi giorni l'agente incontrerà l'Atalanta per fare il punto sul futuro.