Festa grande per il Napoli. A due giorni dal trionfo in Coppa Italia contro la Juve, la squadra si è ritrovata in un noto ristorante del centro città, in via Manzoni, per brindare e trascorrere una serata insieme.



Tanti sorrisi e cori, cantati dagli stessi giocatori. Il più acclamato José Callejon, che già all’Olimpico era apparso visibilmente commosso in vista di un sempre più probabile addio. Protagonista assoluto, manco a dirlo, Dries Mertens, fresco di rinnovo. Presente anche il presidente De Laurentiis, tra i primi però ad andar via.