Il campionato è alle sue fasi conclusive, ilè in lotta per conquistare un posto in Champions. Ma fuori dal campo, in vista della prossima stagione, la società partenopea inizia a lavorare per arrivare pronti il prima possibile con una squadra già costruita, almeno sotto il punto di vista degli innesti.e soprattutto alla rosa del Napoli. Diversi i nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli, in particolare ce ne sono tre che nell'ultimo periodo sono finiti fortemente nel mirino del Napoli. Si tratta di- Il Brasile è la terra delle grandi stelle. Il Napoli segue il Brasileirão con molta attenzione nell'ultimo periodo, lì gioca un giovane molto promettente. Si tratta di. Non è il classico centravanti di sfondamento, ama puntare l'avversario e finalizzare. Può giocare anche alle spalle della prima punta. Il suo esordio in prima squadra con la maglia del Santos lo ha fatto nel 2018, quando aveva appena 16 anni.mettendo a segno 5 gol nel torneo. Il suo contratto scadrà a dicembre 2021 e così per tanti club sta concretizzandosi la possibilità di portarlo in Europa ad una cifra molto bassa, probabilmente tra iIl Napoli è pronto a bruciare la concorrenza sul tempo.. La trattativa potrebbe chiudersi già nel giro di dieci giorni. Difficilmente però potrebbe rappresentare un'opzione per l'immediato in casa Napoli dato che ha ancora bisogno di crescere e conoscere il campionato iniziando a giocare. Così, in caso di successo nella trattativa, il Napoli potrebbe decidere di girarlo in prestito.- L'operazione per il futuro in casa Napoli però non si arresta qui. Un altro giocatore che Giuntoli tiene fortemente d'occhio èGiovanissimo anche lui,e già protagonista in Europa. Quest'anno ha affrontato la Lazio in Champions League e nello stesso girone ha messo a segno 2 gol e 2 assist. In tutta la stagione 5 gol e 6 assist in 41 presenze, a 20 anni è già un punto di riferimento per il suo Brugge. Alto 1 metro e 92 centimetri,ma capace di giocare anche da mezzala ed è bravo anche in fase di interdizione.ed ha già fatto il suo esordio in Nazionale quando il suo Belgio l'11 novembre 2020 ha affrontato la Svizzera. Il Napoli segue con interesse questo prospetto più che interessante. Qualora dovesse partire Fabián Ruiz la prossima estate De Ketelaere potrebbe essere un sostituto adatto per l'immediato e per il futuro.- Non è finita qui. Con la partenza di Maksimovic (il suo contratto scadrà tra poco più di un mese) c'è bisogno di un nuovo innesto nel reparto arretrato.difensore del 1999, 22 anni per lui. Di proprietà dell'è attualmente in prestito al Besiktas. Quest'anno ha giocato 17 partite, meno di quanto ci si aspettasse a causa di un infortunio al legamento collaterale.duro quando c'è da affondare il tackle, gioca molto sulla lettura e sull'agonismo. Concede qualcosa in altezza agli attaccanti avversari.Montero al termine della stagione tornerà all'Atletico Madrid, dove Simeone deciderà se tenerlo in rosa o mandarlo ancora altrove. Il Napoli lo tiene d'occhio, l'agente del giocatore ha dichiarato quella azzurra come una piazza gradita. Tutto adesso è nelle mani dei Colchoneros.