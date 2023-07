Secondo Il Tirreno in edicola stamani, è ancora in bilico il futuro di Gaetano Castrovilli. Il centrocampista, si legge, è in trattativa per rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 ma la distanza è piuttosto ampia e l'accordo non sembra così facile da trovare. Ecco che quindi l'ipotesi di una cessione si fa concreta con il Napoli che apprezza non poco il 10 viola. Gli azzurri, peraltro, apprezzano anche Nikola Milenkovic, anche se una sua cessione appare più remota.