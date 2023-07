Mossa a sorpresa del Napoli: come scrive l'autorevole fonte britannica The Athletic, Aurelio De Laurentiis ha fatto una poderosa offerta al Wolverhampton per Max Kilman, difensore centrale sinistro classe 1997 di nazionalità inglese. Per Kilman 37 presenze in una stagione conclusa con la salvezza in crescendo dopo un inizio travagliato.





SERVE DI PIU' - Addirittura 35 milioni di euro la cifra che il Napoli avrebbe offerto ai Wolves, che però, avendo già venduto Neves in Arabia, possono permettersi di tirare un po' la corda e hanno contro-proposto 40 milioni per privarsi della loro colonna. Si attendono adesso le prossime mosse degli azzurri, che presto registreranno l'ufficialità del passaggio di Kim al Bayern Monaco per i circa 58 milioni di euro della clausola rescissoria.