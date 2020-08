. E’ lui l’elemento in grado di ridare linfa e brillantezza alla fascia sinistra, ricambio e anzi potenziale titolare da affiancare a, che presto diventerà l’unico superstite nel ruolo, in quantoè ai saluti. Questo pensa Cristiano Giuntoli, che ha infatti già mosso le prime pedine per arrivare al giocatore.. Manca ancora quello del Real Madrid, club proprietario del cartellino del classe ‘96. I contatti negli ultimi giorni sono stati continui, il Napoli sta producendo il massimo sforzo, anche perché, sfumato Tsimikas, ritiene Reguilon la prima scelta assoluta, profilo più gradito anche di Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea (ma seguito da Inter e Juve).. Il braccio di ferro non durerà ancora per molto, il Madrid alla giusta cifra libererà il giocatore, chiuso da Mendy e Marcelo. Le parti sono al lavoro, con fiducia: il Napoli sa che quando ha pescato dal Real, negli ultimi anni, è sempre stato un affare. E, con l’addio di Callejon, non vuole certo dimenticarsene.