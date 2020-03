Con il futuro incerto di Arek Milik, il Napoli è alla ricerca di un attaccante. C'è la solita girandola di nomi, ma è tutto da vedere ciò che accadrà la prossima estate.



La scorsa estate, invece, poteva accadere qualcosa di davvero importante. Secondo quanto detto da Paolo Paganini - esperto di mercato RAI - ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il club di De Laurentiis starebbe pensando a Ciro Immobile, capocannoniere della Serie A e che non sembra avere intenzione di lasciare la Lazio. Secondo il giornalista il Napoli avrebbe già tentato l'approccio proprio la scorsa estate, facendo un sondaggio per l'attaccante di Torre Annunziata. La risposta? Un secco no, dato che non aveva e non sembrerebbe tuttora avere intenzione di lasciare il club capitolino.