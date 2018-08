Il Napoli ha trovato il suo nuovo portiere. Secondo quanto riferisce Sky Sport, si tratta dell'estremo difensore classe '88 dell'Arsenal David Ospina, che arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto e domani si sottoporrà alle visite mediche di rito. In giornata, il presidente De Laurentiis aveva ammesso come la chiusura della trattativa fosse vicina, nonostante i rallentamenti degli scorsi giorni dovuti all'inserimento del Besiktas. Il numero uno colombiano, ma in possesso del passaporto francese, ha superato la concorrenza di Ochoa, Mignolet, Tatarusanu e di Trapp del Paris Saint Germain. Un acquisto resosi necessario a causa dell'infortunio al braccio subito a inizio ritiro dall'altro neo-acquisto Meret, che viaggia comunque verso il recupero in tempo utile per la prima di campionato contro la Lazio.