Secondo La Gazzetta dello Sport, il Napoli sta seriamente valutando in gran segreto di cedere Arek Milik. Il polacco sta pagando il lavoro della preparazione, ha vissuto una pre-season da horror: ha una struttura fisica pesante ed ha bisogno di un tempo maggiore per trovare la giusta forma. Nonostante tutto, ha in Ancelotti un estimatore. Ma fino a quando? C’è la concreta possibilità che se dovesse arrivare il centravanti lui venga messo sul mercato.