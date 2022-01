La ricerca di un nuovo attaccante è diventata la priorità per queste settimane in casa Juventus. Il motivo è semplice, la richiesta del Barcellona per Alvaro Morata, individuato come il centravanti perfetto su cui Xavi vuole costruire il suo progetto. Un'idea che passa necessariamente dall'arrivo di una nuova punta in bianconero, un attaccante fisico che possa affiancarsi a Paulo Dybala, Moise Kean e Kaio Jorge. Tra le tante idee su cui stanno ragionando dalle parti della Continassa c'è anche un vecchio amore, Arkadiusz Milik, anche se la strada che porta al polacco è piena di ostacoli...