Il Napoli mette Demme fuori lista: la reazione del giocatore

Dopo la chiusura del calciomercato invernale bisognerà riorganizzare le varie liste giocatori dei club. Diversi cambiamenti ce ne sono stati, soprattutto in casa Napoli, dato che ai piedi del Vesuvio si sono visti un bel po' di movimenti in entrata. Sono quattro gli acquisti che ha effettuato il Napoli, di cui due a centrocampo. Si tratta di Hamed Junior Traorè e Leander Dendoncker.



DEMME FUORI - Chiaramente da regolamento non ci può essere un numero illimitato di calciatori nella rosa di una squadra. E per inserire i vari Traorè, Dendoncker, ma anche Mazzocchi e Ngonge, c'è bisogno di effettuare un taglio. È il caso di Diego Demme, che a fine stagione dirà addio al Napoli e ora si prepara per restare fuori da qui fino a fine stagione. Decisione che è stata comunicata al calciatore che, come racconta la Gazzetta dello Sport, l'ha accolta come una doccia gelata, consapevole di aver messo in campo buone prestazioni (soprattutto contro la Salernitana), dopo che era stato in panchina a guardare e aspettare il suo turno negli ultimi 5-6 mesi.