Con il campionato in stand-by non si ferma il calciomercato. Il Napoli si guarda attorno e tra cessioni ed acquisti inizia a progettare pian piano anche la prossima stagione.



Tra gli ultimi nomi finiti in orbita azzurra sembra esserci quelli di Ivan Rakitic. Secondo quanto riportato da Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ci sarebbe stato un primo contatto tra il Napoli e gli intermediari di Rakitic. Sul giocatore al momento c'è anche la Lazio.