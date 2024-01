Il Napoli non chiude per Samardzic e la Juve torna in corsa. Il retroscena su Vlahovic e Yildiz

Il Napoli non chiude per Lazar Samardzic e la Juventus irrompe all’improvviso nella corsa al centrocampista classe 2002 in uscita dall’Udinese. Secondo quanto risulta a calciomercato.com, non esiste ancora un’intesa totale tra il club di Aurelio De Laurentiis né con la società friulana - che valuta il suo gioiello non meno di 25 milioni di euro, con la possibilità di inserire delle contropartite tecniche - né col padre che cura gli interessi del giocatore serbo di origini tedesche. Samardzic, protagonista la passata estate di un’altra telenovela con l’Inter, prima vicinissima alla definizione del suo acquisto (in prestito con obbligo di riscatto e con Fabbian, oggi a Bologna, destinato all’Udinese) e poi spiazzata dall’ingresso sulla scena del papà del ragazzo e di nuovi interlocutori rispetto all’intermediario Rafaela Pimenta, preme per lasciare subito il suo attuale club, visto che i rapporti con l’allenatore Gabriele Cioffi sono ai minimi storici.



CONTATTI 'SOSPETTI' - Il Napoli, che ha piazzato Elmas all’RB Lipsia per 20 milioni più bonus, avrebbe attualmente la liquidità per procedere ma non ha ancora l’intesa definitiva e dietro le titubanze di Samardzic si cela l’interesse mai sopito della Juve. Che, per questioni legate all’indice di liquidità, ha margini di manovra ridottissimi per questa finestra di mercato e che sta lavorando per bloccare il giocatore in vista della prossima estate. Ad avvalorare lo scenario che la Juventus non sia mai uscita dalla partita per Samardzic - la mezzala di qualità e di inserimento che Allegri ha indicato alla dirigenza come profilo ideale per completare il centrocampo, più ancora di un nuovo regista davanti alla difesa - i contatti che, secondo quanto risulta a calciomercato.com, il giocatore dell'Udinese mantiene da tempo con Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz, amici oltre che colleghi.



PARLA L'UDINESE - E in merito alle ultime evoluzioni sul futuro di Samardzic si è pronunciato quest'oggi il responsabile dell'area tecnica della società friulana Federico Balzaretti, a margine della presentazione del neo-acquisto Lautaro Giannetti: "Vogliamo lasciare Samardzic tranquillo il più possibile per far sì che sia concentrato solo sull'Udinese. Io e Cioffi parliamo con lui tutti i giorni per proteggerlo dalle voci. Poi, parallelamente, c'è sicuramente molto interesse intorno al ragazzo perché ha talento e qualità che ha già messo in mostra ed è normale che ci sia interesse. Però, non c'è nulla di imminente, vogliamo che sia concentrato e al top per la gara di Firenze, questa è la situazione in questo momento. I club che vedete scritti si sono avvicinati per avere informazioni, per capire la situazione. Si parla di Samardzic perché è desiderato, ma abbiamo tanti ragazzi forti pronti per fare in modo che qualsiasi sia l'evenienza saremo pronti". Il Napoli spinge per l'immediato (ma parallelamente stringe per Hamed Traorè), la Juve attende novità e si muove in vista di giugno: l'intrigo Samardzic si arricchisce di una nuova puntata.