È arrivata la Champions, sono arrivate le famose motivazioni che si porta con sé una competizione del genere.i tre punti, per iniziare bene questa fase a gironi e così è stato. Garcia può essere soddisfatto perché la squadra ha trovato il successo per 1-2 ma allo stesso tempo difficilmente può ritenersi contento per le modalità e per tutto il contesto.eppure a pochi minuti dalla fine ha trovato il pareggio, la partita è stata tanto in bilico perché gli azzurri non l'hanno chiusa. Imprecisione, poca lucidità, un secondo tempo privo di concretezza: così è nato il rischio di non vincere contro un avversario palesemente inferiore, sulla carta e in campo.- C'è voluto un pizzico di fortuna perché, dopo il pareggio del Braga, per vincerla è servita un'autorete dei portoghesi. E sono tre punti preziosi da portare a casa. Allo stesso tempo, però,Una squadra poco avvolgente, poco pimpante, capace di rendersi pericolosa solo grazie alle giocate dei singoli o dei traversoni in area per Osimhen e che, come detto, se l'è cavata per un pelo. Il tecnico francese lo sa bene e c'è un momento in cui sembra scaricare tutta la tensione che aveva dentro, quando- Il reparto arretrato non è affatto confortante perché. Solo contro il Sassuolo Meret è riuscito a terminare la gara da imbattuto, mentre oggi è alla sesta rete subita in cinque partite disputate tra campionato e Champions.perché, al di là del valore importantissimo del singolo, anche con il BragaSuo l'errore in marcatura su Bruma, che gli passa davanti e lo anticipa di testa.- Se da un lato si discutono il gioco e i risultati di questo Napoli, c'è anche altro che turba. Ed èsoprattutto quelli super attesi. SonoIl calciatore danese è stato pagato circa 25 milioni di euro complessivi tra prestito e obbligo di riscatto. Ma fino ad oggi in campo si è visto solo nel finale di gara contro la Lazio, un totale di 20 minuti. Panchina, invece, sia contro il Genoa che in Champions a Braga, neanche una piccola chance nel finale. Una situazione ancora più articolata quella relativa a. È stato già detto che è arrivato con qualche problema al ginocchio, così come l'allenatore ha parlato di necessità di imparare ancora la lingua. Ma, il miglior difensore dello scorso campionato. E diventa particolare il fatto chein Portogallo. A dar valore a questa scelta singolare è ilDiventano, dunque,La preoccupazione c'è attorno a questo Napoli che è reduce da uno scudetto e oggi mostra tanti punti di vulnerabilità. Domenica ci sarà la trasferta di Bologna, Garcia ha bisogno di continuare a sciogliere la tensione e solo un'altra vittoria potrebbe migliorare il percorso.