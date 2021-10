IL TABELLINO:

, come del resto si era visto, pur non accompagnato dallo stesso risultato, anche a Leicester e con lo Spartak Mosca prima dell’espulsione di Mario Rui. E se a Leicester i tiri del Napoli erano arrivati a quota 22, stavolta sono stati cinque in più,- Il Napoli ha concesso al Legia i primi minuti, forse per illudere i polacchi o più probabilmente per trovare le misure in una squadra che si era rinnovata con la prima da titolare di Demme e di Mertens. Fra l’altro, questo Napoli aveva l’età media più alta di questa stagione: 28 anni e 161 giorni. Dal 9' in poi la squadra di Spalletti ha preso il comando del gioco e ha costruito una lunga serie di occasioni. Tuttavia, che spesso rientrava per contrastare sul nascere le iniziative degli azzurri. L’effetto di tale cautela produceva una- Il belga tornava titolare dopo 182 giorni, ma si è mosso bene, arrivando un paio di volte vicino al gol, così come Lozano. Durante il suo dominio, al Napoli del primo tempo è mancato però un pizzico di cattiveria in area polacca, dove(decisiva una deviazione di piede su diagonale del messicano).- Il Napoli ha iniziato il secondo tempo come aveva finito il primo, attaccando. Prima Demme (esterno da fuori area, uscito di niente), poi Insigne (a colpo sicuro, respinta disperata di Miszta) sono andati a un passo dal gol. Ma questa era una partita che il Napoli doveva vincere per forza e. Altra palla-gol del Napoli con assist di testa di Di Lorenzo e Mertens in ritardo di un centesimo di secondo. La squadra di Spalletti stava continuando a dominare, ma il gol, indispensabile per puntare alla qualificazione, non arrivava., si è letto il labiale del greco), Spalletti lo ha sostituito con un attaccante esterno,. A quel punto il Napoli aveva tre difensori (per modo di dire), Di Lorenzo, Koulibaly e Juan Jesus, poi Demme e Fabian Ruiz a centrocampo, Politano ed Elmas esterni a destra e sinistra, Insigne trequartista dietro a Osimhen e Petagna.- Al centesimo attacco, iarrivato dopo l’unico spavento di questa serata, il palo esterno del nuovo entrato Emreli. Il Legia ha tentato di mettere il naso fuori dalla sua metà campo e il Napoli lo ha punito ancora, con unIl 2-0 non spiegava tutto quello che era successo ma, se è per questo, non lo farà nemmenoNapoli-Legia Varsavia 3-0Marcatori: 30' s.t. Insigne (N), 35' s.t. Osimhen (N), 50' s.t. Politano (N).Assist: 30' s.t. Politano (N), 35' s.t. Insigne (N).Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas (27' s.t. Petagna), Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa (12' s.t. Fabián Ruiz), Demme, Elmas; Lozano (12' s.t. Osimhen), Mertens (27' s.t. Politano), Insigne (36' s.t. Rrahmani). All. Spalletti.Legia Varsavia (3-5-2): Miszta; Jędrzejczyk, Wieteska, Nawrocki; Johansson, Martins (31' s.t. Kharatin), Luquinhas (26' s.t. Kastrati), Josué, Mladenovic; Rafael Lopes (14' s.t. Slisz), Muci (26' s.t. Emreli). All. Michniewicz​.Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna).Ammoniti: 13' p.t. Juan Jesus (N), 44' p.t. Manolas (N), 28' s.t. Johansson​ (L).