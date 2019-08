Il Napoli ha chiuso il colpo Lozano e sogna quello di Icardi, ma non molla, secondo il Corriere dello Sport altre due piste per rinforzare l'attacco. Il primo è il tormentone James Rodriguez, che potrebbe sbloccarsi in caso di acquisto da parte del Real Madrid di Neymar. Il secondo è Fernando Llorente, svincolato e considerato l'alternativa a Icardi anche nel caso in cui dovesse essere inserito Milik nello scambio.