Il Napoli ha scelto Victor Osimhen come attaccante del futuro, quello su cui costruire un nuovo ciclo, il profilo giusto per raccogliere l'eredità di Arkadiusz Milik. E i recenti ostacoli, vedasi il cambio d’agente nel bel mezzo della trattativa, non cambiano una decisione ponderata e ben studiata: si va avanti con fiducia, in attesa di risolvere le ultime questioni. L’accordo tra De Laurentiis e il club francese c’è (da tempo) per un’operazione che, tra parte fissa e bonus, toccherà quota 50-60 milioni di euro. Il Lille sta anzi provando ad accelerare, mettendo pressione all’attaccante, per chiudere in fretta l’affare per questioni legate ai conti societari. A rallentare l’idillio, come detto, l’improvviso cambio d’agente del nigeriano, avvenuto a inizio settimana.

COSA MANCA PER CHIUDERE - Una mossa che ha creato anche del nervosismo nel Napoli, oramai sicuro di aver fatto tutti i passi necessari per prendere il giocatore. E invece il nuovo agente, William D’Avila, ha modificato le carte in tavola, costringendo Giuntoli a ripartire nei discorsi sulle commissioni (per l’entourage) e sull’ingaggio del classe ’98, con una rinnovata richiesta che tocca i 5 milioni a stagione. Intoppi che dovrebbero solo rallentare e non far saltare un’operazione approvata da tutte le parti in causa: il Lille, che deve vendere, il Napoli, che ha scelto Osimhen, e lo stesso attaccante, che ha dato il suo ok all’esperienza in Serie A all’ombra del Vesuvio. Serve un (ulteriore) piccolo sforzo da parte di De Laurentiis su commissioni e ingaggio, poi arriverà la fumata bianca. Per la gioia di Gattuso, sponsor numero uno di quello che, fin da giovane, era definito in patria il ‘nuovo Drogba’.



IL GIALLO DELLE VISITE - A rendere ancora più misterioso il quadro, ci ha pensato nella serata di ieri il giornalista nigeriano Oma Akatugba - seguito peraltro sui social dallo stesso Osimhen - che, attraverso il proprio profilo Twitter, ha annunciato la chiusura imminente della telenovela e le visite mediche già effettuate dal giocatore per il Napoli. E rivelando che per l'annuncio ufficiale sia solo una questione di ore.