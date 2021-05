IL TABELLINO

Non ce l’ha fatta.. Una rincorsa lunga tre mesi e quindici partite con tre mezzi inciampi e tredici vittorie, ma alla fine non è servita a nulla. Mancato anche l’ultimo obiettivo. Cosicché. Sì, perché il quinto posto, l’Europa League non soddisfa nessuno e, anzi, quest’Europa minore viene accolta addirittura come una complicazione. Un fallimento, dunque? Beh, ovviamente ognuno può pensarla come meglio crede, come più gli piace, ma quel che è certo è che anche nella prossima stagione. Squadra di sicuro attraversata da incertezze e incomprensioni. Squadra comunque da tempo - o da sempre - certa di non dover temere nulla da questo campionato. Squadra che prima ancora di mettere piede sul prato del San Diego aveva smarrito parecchio del suo gioco brillante e di quelle ambizioni che l’avevano accompagnato per almeno due terzi di stagione. Prima, però. Perché poi. E, perché no, sente pure forte il dovere di non dovere proprio nulla a chi gli sta di fronte. Com’è giusto che sia, ovvio.E se poi s’aggiunge che gli sta di fronte,pure perché sa già dopo dieci minuti che la Juve vince a Bologna e che questo risultato lo fa scivolare al quinto posto. Il riflesso in campo è che il pallone lo governa la squadra di Verona. Napoli incomprensibile, però.. Napoli che a centrocampo, con la mosceria di Bakayoko che coinvolge pericolosamente anche Fabian, va immediatamente in sofferenza. Non che Meret rischi chissà cosa, ma il Verona è sempre là: alto, in pressing, proprietario del tempo e dello spazio. Infatti, una sola volta il Napoli gioca seriamente, poco dopo la mezz’ora, quando Insigne, col sinistro, manda il pallone appena appena fuori. Poco, troppo poco per il Napoli che ha bisogno d’un successo che vale la qualificazione Champions e un bel pacco di milioni., dunque, per gli azzurri e di gioco sereno, invece, per Juric ed il suo Verona nonostante l’assenza di Barak squalificato, di Tameze, la sostituzione forzata di Dawidowicz sostituito a fine primo tempo da Udogie, un ragazzo del 2002.. Ma dopo un salvataggio di Meret su Di Marco, arriva un lampo: angolo e dopo una involontaria sponda di Osimhen,Fine di un incubo, per il Napoli? Macché. Perché il Verona - dopo uno scontro Juric-Gattuso sulla bontà del gol - riprende a giocare come niente fosse. Tant’è che nove minuti dopo. Tutto da rifare, mentre comincia la giostra delle sostituzioni. Ma mentre Juric cerca più gioventù e più freschezza, Gattuso prova a migliorare la qualità delle giocate con Politanpo al posto di Lozano e poi con Mario Rui e Mertens per Hysaj e Zielinski e infine Petagna per Bakayoko. Tutti avanti, insomma, nel Napoli. Praticamente cinque punti. Un 4-1-5 che è il disegno della disperazione, quello di Gattuso, che a uno solo non rinuncia: Bakayoko. E non si capisce perché sia così. Pari, dunque. Il Napoli dopo quello con il Cagliari, manca il secondo match-ball e precipita nel buio. S’apriranno processi, non v’è dubbio. Saranno individuati colpevoli e innocenti, ma a che cosa servirà?Fine dei giochi, dunque.. Ed esperienze per tanti versi anche parallele, quelle dei due allenatori. Entrambi, infatti, in rotta con le proprietà dei club; tutti e due incavolati per non aver visto esaltato il loro lavoro e pure i loro risultati; tutti e due in un certo senso sfiduciati già qualche mese fa. E allora, ognuno per la propria strada:. Insomma, vada come vada, tutti e due nella prossima stagione cercheranno riscatti e vendette da altre parti, pur lasciando alle loro spalle città e tifoserie assai divise sui loro metriti e sulle loro colpe.Intanto, mentre il Verona si rammarica per essere rimasto a galleggiare a metà classifica dopo aver - anche con diritto - pensato a lungo d’essere competitivo per un posto nell’Europa di seconda o terza fila,Ma il calcio così è:. E’ il suo limite la memoria corta, ma forse pure la sua fortuna. E allora, chiusa quest’ultima avventura, tutta l’attenzione va a posarsi già sulla prossima stagione. Con una speranza: ritrovare sugli spalti quei tifosi pure ieri costretti a tifare e a soffrire da lontano.15' s.t. Rrahmani (N), 24' s.t. Faraoni (V).: -(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj (27' s.t. Mario Rui); Fabián Ruiz, Bakayoko (36' s.t. Petagna); Lozano (23' s.t. Politano), Zielinski (27' s.t. Mertens), Insigne; Osimhen. All. Gattuso.(3-5-2): Pandur (18' s.t. Berardi); Ceccherini (31' s.t. Lovato), Gunter, Dimarco; Faraoni (32' s.t. Ruegg), Dawidowicz (41' p.t. Udogie), Ilic, Lazovic; Zaccagni, Dimarco; Kalinic (19' s.t. Lasagna). All. Juric.: Chiffi di Padova.: 20' p.t. Lozano (N), 32' p.t. Ilic (V), 38' p.t. Dawidowicz (V), 9' s.t. Udogie (V), 11' s.t. Dimarco (V), 26' s.t. Bakayoko (N).: -