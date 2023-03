Manca solo la matematica per consegnare il terzo scudetto della propria storia al Napoli, in vantaggio di 19 punti sulla seconda, la Lazio, a undici giornate dalla fine. La formazione di Spalletti - anche miglior attacco e difesa del campionato - non vuole limitarsi, però, alla conquista del tricolore ma sogna di superare il record di 102 punti messo a segno dalla Juventus di Conte nel 2013/14. A Di Lorenzo e compagni, ora a quota 71 dopo 27 turni, servirà conquistare tutte vittorie a partire dalla prossima sfida di domenica al “Maradona” con il Milan, fino all’ultima giornata contro la Sampdoria: un traguardo difficile, ma non impossibile per gli esperti, che offrono a 7,50 il record partenopeo che metterebbe un’ulteriore ciliegina sulla torta a una stagione già incredibile.