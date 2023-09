Pochi mesi fa chiudevano il campionato occupando le prime due posizioni. A oggi, la stagione di Napoli e Lazio è iniziata in due modi ben distinti. Se gli azzurri hanno ripreso da dove avevano lasciato il loro lavoro, con due vittorie in altrettante gare, la formazione capitolina deve invece riprendersi dalle due cadute di inizio Serie A, che li hanno relegati nella parte bassa della classifica. Proprio per questo i campioni d'Italia partono avanti nei pronostici della sfida di sabato sera: il successo degli uomini di Garcia si gioca a 1,65, contro i tre punti ospiti a 5,25. Nel mezzo il pareggio, fissato a 3,90. Il Goal prevale a 1,75, rispetto al No Goal proposto a 1,97. Maggiore equilibrio invece tra Under, a 1,90, e Over a 1,80. Victor Osimhen ha iniziato la stagione con il chiaro obiettivo di lottare nuovamente per il titolo di capocannoniere: per lui una rete, che sarebbe la quarta in stagione, paga 2 volte la posta, con la doppietta offerta a 4,80. In cerca di riscatto dopo una stagione a singhiozzo, invece, Ciro Immobile: per lui il secondo centro di questo campionato si gioca a 3,50, la doppietta si attesta invece a 17,50.