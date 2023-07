#Napoli, la partenza della squadra per il ritiro di Dimaro pic.twitter.com/KLTWxV82TZ — calciomercato.com (@cmdotcom) July 14, 2023

Inizia la stagione del Napoli, oggi la partenza verso il primo ritiro a Dimaro-Folgarida. In Trentino gli azzurri si prepareranno in vista della stagione 2023/24, nella quale avranno il compito di difendere il titolo di campioni d’Italia.​LA PARTENZA - La squadra si è ritrovata dove appena un mese fa alzava la coppa, allo Stasio Maradona. Tanti calciatori di rientro dai prestiti e diversi ragazzi provenienti dalla Primavera, ma ci sono anche i vari Juan Jesus, Politano, Mario Rui, Olivera e altri protagonisti dell’ultimo scudetto. Assente inizialmente Hirving Lozano, non era nel bus che è partito da Fuorigrotta, ma sarà regolarmente con la squadra dal primissimo giorno di ritiro a Dimaro. La squadra poco dopo le 16 salirà a bordo dell’aereo che li porterà a Verona e da lì il viaggio verso la Val di Sole, dove sono attesi nella prima serata.