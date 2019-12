Amin Younes ha terminato la scorsa stagione in crescendo. Arrivato a Napoli tra lo scetticismo e qualche problema di troppo, piano piano è riuscito ad emergere. Ma quest'annata per lui non è iniziata nel migliore dei modi.



Pochissime presenze per lui finora, solo 150' con il Napoli negli ultimi quattro mesi. Così ecco spuntare l'ipotesi addio imminente, nella sessione di calciomercato nel mese di gennaio.



Spunta il Sassuolo sul giocatore. Lo riporta il Resto del Carlino, noto quotidiano emiliano. A quanto pare il Napoli potrebbe pensare di fare un piacere al Sassuolo in vista dell'estate per portare ai piedi del Vesuvio Boga.