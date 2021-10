IL TABELLINO

, e la doppietta su rigore di. Milan agganciato in vetta alla classifica.. Serata di gala, partita in discesa ma il risultato rotondo non inganni. Il Bologna per un’ora di gioco non ha fatto assolutamente da sparring partner compiacente. Ha lottato, giocato un buon calcio e cercato il gol senza paura. Nella ripresa invece, Napoli sul velluto,I napoletani mettano pure mano agli amuleti della loro tradizione. Cornetti, corna e ferri di cavallo: questo Napoli pensa e agisce in grande e sarà in corsa fino all’ultimo per il massimo traguardo.Questa sera gli è girato tutto per il verso giusto, peròIl gran gol didopo 18’ di gioco, il raddoppio dal dischetto di Insigne allo scadere del tempo,. Ilsul contrasto di Osimhen è precedente all’urto del centravanti sul difensore, che Serra aveva punito con un calcio di punizione in favore del Bologna. Meno chiaro a metà ripresa eIl poderoso centravanti del Napoli ha cercato in tutti i modi il gol, di piede e di testa, in acrobazia e in giravolta. Non ha inquadrato la porta di Skorupski ma ci è andato più volte vicino. Come tutta la squadra di Spalletti,Il Bologna non esce affatto umiliato dal Maradona. Ha giocato senza timori reverenziali e con manovre fluide e incisive.molto ispirato, i ghirigori di, e una condotta di gara virile che lo ha dichiarato in salute.avrà certamente da ridire sui due calci di rigore. Personalmente non ho apprezzato l’arbitro Serra soprattutto nella gestione dei cartellini. Troppo corrivo col(sanzionato solo Anguissa). Mettiamoci d’accordo, il fallo a spezzare una ripartenza è sempre giallo oppure no?Purtroppo nessuno ne parla e dall’aria che tira andrà sempre peggio. In un gioco al massacro che amplia le possibilità di errore degli arbitri, manda a ramengo l’uniformità delle decisioni e scrive una casistica che è una sciarada.Flash back sulla gara., schiera Di Lorenzo e Rui sulla linea difensiva, preferisce Elmas a Zielinski e compone il trio di mezzo con Anguissa e Ruiz. E naturalmente conferma il consueto 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Lozano-Osimhen-Insigne. In porta c’è ancora Ospina. Il Napoli è a ranghi quasi completi, marcano visita Ounas, Malcuit e Manolas., freschissimo nonno - la figlia Virginia gli ha dato in giornata la prima nipotina, Violante, figlia del calciatore del Benevento, Alessandro Vogliacco, ripropone il 3-5-2. Davanti a Skorupski, agiscono De Silvestri Medel e Theate. Mbaye, Orsolini, Dominguez, Svanberg e Hickey si piazzano sulla linea mediana, i due esterni in fase di non possesso palla arretrano a comporre la linea difensiva a cinque. Vignato fa il Soriano (il capitano è squalificato), in appoggio all’unica punta, Barrow. Il Bologna deve rinunciare agli squalificati Soriano e Soumaoro e agli infortunati Arnautovic, Bonifazi, Kingsley e Viola.Avvio spavaldo della squadra di Mihajlovic, perfetta la fisarmonica, attacca e difende a linea compatte e folte. Il Napoli l’ha presa un po’ alla leggera e sbaglia appoggi facile innescando le ripartenze avversarie.e per poco non buca il Bologna col più classico dei contropiede, Osimhen scappa e imbecca Insigne, il pallonetto del capitano azzurro è sghimbescio e Medel spazza via. Il gol è rimandato di tre minuti. Errato disimpegno di Svanberg, Elmas lavora in orizzontale per Fabian Ruiz, il mancino dello spagnolo per Skorupski è una sentenza inappellabile: pallone nel sette e Napoli avanti.Il Napoli è discretamente sarriano, se mi passate la definizione: palleggio stretto che sgorga in puntate verticali su Elmas e Osimhen, con Ruiz che agisce da centrale alternandosi ad Anguissa (ammonito per un fallo su Dominguez).grazie ad un ispirato Orsolini e ad un Barrow decisamente in palla, che copre da solo tutti i 180 gradi dell’attacco.Due minuti e sul pallone che spiove a centro area, Osimhen salta con Medel, il centrale del Bologna alza il braccio e incoccia la sfera, Serra fischia un fallo del napoletano ma al Var Mariani lo richiama all on field review e in effetti la mossa di Medel anticipa di una frazione di secondo la spallata di Osimhen e dunque è fallo di mano e calcio di rigore. Bologna su tutte le furie, De Silvestri e Medel si beccano il giallo, il primo per proteste, il secondo per il fallo da rigore. Insigne dal dischetto buca Skorupski che aveva intuito la direzione del tiro.. Un bel Bologna, comunque, trafitto da due episodi. La prodezza di Fabian Ruiz e un gesto improvvido di Medel. Piuttosto, trascorrono quattro minuti dal tocco di mano alla trasformazione del calcio di rigore e Serra concede appena un minuto di recupero.Ripresa. Il Napoli lievita come una pizza impastata con ingredienti di primissima qualità. Nel tentativo di rimontare lo svantaggio Orsolini è avanzato ad affiancare Barrow ma il campo lentamente e inesorabilmente pende dalla parte dei padroni di casa.Osimhen si avventa piroetta, calcia, e al quarto d‘ora un sandwich fra De Silvestri e Mbaye riceve un calcetto dal coloured e crolla a terra. Serra deciso indica il dischetto. Altre proteste del Bologna, il Var verifica e conferma. Insigne giustizia Skorupski: 3-0 e vittoria in banca. Ma, appunto, c’è materia per divertire chi assiste al match. Girandola di cambi, entrambi gli allenatori daranno fondo alle cinque sostituzioni consentite. Un destro discheggia l’incrocio dei pali, il tirassegno azzurro prosegue con Osimhen,, subentrato ad Elmas e Orsolini.dopo un controllo sporco di piede. Decisamente non è serata per il Bologna che evita un cappotto immeritato. Serra concede due minuiti di recupero e fischia la fine al 90’ spaccato. Mah…Diceva il sommo Fulvio Bernardini che il calcio è difficile perché si gioca con i piedi. Ma se i piedi sono quelli del Napoli il calcio diventa uno gioco di prestigio.18' p.t. Fabián Ruiz (N), 41' p.t. Insigne (r) (N), 17' s.t. Insigne (r) (N).: 18' p.t. Elmas (N).(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (42' s.t. Ghoulam); Anguissa (30' s.t. Demme), Fabián Ruiz; Lozano (20' s.t. Zielinski), Elmas (30' s.t. Mertens); Insigne (20' s.t. Politano); Osimhen. All. Domenichini.(3-5-2): Skorupski; Mbaye (18' s.t. Skov Olsen), Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez (31' s.t. Binks), Vignato (30' s.t. Sansone), Hickey (36' s.t. Dijks); Orsolini, Barrow (36' s.t. van Hooijdonk). All. Mihajlovic.: Serra di Seregno: 32' p.t. Anguissa (N), 40' p.t. Medel (B).​: -