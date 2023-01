Dopo un gennaio quasi perfetto, in cui la sconfitta di inizio mese con l'Inter è ormai un lontano ricordo, il Napoli si prepara al terzo big match del mese con un primo posto sempre più consolidato. Al 'Maradona' arriva la Roma di José Mourinho, che ha sfruttato lo scivolone delle milanesi per accorciare ulteriormente il gruppetto delle inseguitrici. Anche per i capitolini, però, le chance di portare a casa punti contro una squadra imbattuta tra le mura amiche sono poche: i betting analyst offrono il successo esterno dei giallorossi a 4,80, mentre il segno «X» è fissato a 3,80. Prevale quindi l'«1» del Napoli a 1,73. Grande equilibrio tra Under, a 1,83, e Over a 1,86, così com anche il Goal a 1,84 e il No Goal a 1,86, anche per via di una Roma che in campionato ha subito due soli gol in tutto gennaio, gli stessi incassati dagli azzurri. La capolista cerca ancora le reti di uno scatenato Victor Osimhen, sempre più al comando della classifica marcatori: un suo gol vale 2,20 la posta, mentre la doppietta si gioca a 7, e un'eventuale tripletta a 38. Dall'altra parte, i giallorossi si affidano a un Tammy Abraham che nel 2023 sembra essersi ritrovato: per lui un gol è offerto a 3,75, così come per il compagno di squadra Paulo Dybala. Il Milan ha l'obbligo di andare oltre il poker dell'Olimpico e, nel match di San Siro con il Sassuolo, proverà anche mettersi le spalle un mese con più bassi che alti: il successo appare vicino per gli uomini di Pioli, a 1,50, contro quello neroverde a 5,80. Alta anche la quota del segno «X», fissata a 4,60. Avanti nettamente l'Over a 1,50, mentre un esito con meno di tre reti vale 2,45 la posta. Prevale anche il Goal, a 1,62, contro il No Goal a 2,15. I rossoneri cercano le reti di Olivier Giroud, ancora a secco dopo il Mondiale: per lui un gol si gioca a 2,20, mentre due sono viste a 7. Voglia di riscatto anche per l'Inter, sconfitta a sorpresa in casa dall'Empoli e ora lontana dal sogno scudetto. Nella sfida con la Cremonese, però, i nerazzurri arrivano da grandi favoriti: il successo vale 1,48, contro quello dei padroni di casa a 6,20. Alta anche la «X», che si attesta a 4,50. Gara da Over, quella dello 'Zini', in quota a 1,64, contro l'Under a 2,15. Maggiore equilibrio tra Goal, a 1,80, e No Goal a 1,92. Chi invece arriva alla prima giornata di ritorno in gran forma è la Lazio, forte del 4-0 sul Milan e a un solo punto dal secondo posto. I biancocelesti sono attesi a un'altra sfida importante tra le mura amiche dell'Olimpico, dove sono favoriti in quota sulla Fiorentina: l'«1» si gioca a 2,05, mentre la vittoria ospite vale 3,60 la posta. Poco più bassa la quota del segno «X», che si attesa a 3,40. Comincia intanto la rincorsa della Juventus, fuori dal discorso scudetto a causa della penalizzazione di 15 punti ma intenzionata a riagganciare il gruppo che lotta per l'accessso in Champions: all'Allianz Stadium con il Monza c'è aria di rivincita dopo la sconfitta dell'andata: l'«1» prevale a 1,54, mentre il «2» è visto a 6,20. Proibitivo anche il pari, in quota a 4.