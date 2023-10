Sfida delicata per il Napoli in casa del Verona. I partenopei vogliono riscattare la sconfitta casalinga con la Fiorentina, ma i numeri dopo le pause nazionali non sorridono: i campioni d'Italia non hanno vinto nessuna delle ultime tre gare di Serie A successive alla sosta. Solo due vittorie, inoltre, nelle ultime sette trasferte in campionato. Momento negativo anche per l’Hellas, che, dopo un buon inizio, ha collezionato due punti nelle ultime sei gare. Secondo gli analisti, la squadra di Rudi Garcia parte favorita a 1,63 e 1,65, mentre la vittoria dei padroni oscilla tra 5,25 e 5,50; il pareggio, invece, è fissato a 3,90. Si affronteranno la squadra che ha commesso finora più falli, l’Hellas con una media di 13,8 a partita, e la squadra che ne ha commessi meno, il Napoli con una media di 10: in vantaggio, dunque, il segno «1» anche per i cartellini, a 1,77, contro il «2» a 2,90 e la «X» a 4,75. Sul fronte marcatori, in pole c’è Giovanni Simeone, che sostituirà Victor Osimhen al centro dell’attacco azzurro: il suo gol dell’ex vale 2,75; segue Khvicha Kvaratskhelia, che realizzò proprio contro l’Hellas la sua prima rete in maglia azzurra, offerto a 3. Tra i gialloblù favorito Cyril Ngonge, che non segna dal primo settembre contro il Sassuolo: il ritorno al gol del belga vale 5 volte la posta.