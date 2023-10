La Serie A è cominciata da nemmeno due mesi, ma la panchina di Rudi Garcia è già bollente. I campioni d'Italia del Napoli non hanno trovato ancora un equilibrio dopo l'addio di Luciano Spalletti, ragion per cui ogni sconfitta fa traballare la permanenza del tecnico francese. Dopo il 3-1 subito dalla Fiorentina, i partenopei sono scesi al quinto posto in classifica, sorpassati proprio dalla formazione toscana, oltre che dalla Juventus vincente nel derby. I risultati raccolti fin qui hanno fatto crollare la quota dell'addio di Garcia entro Gennaio, vista a 2,75. Una discesa a Picco, visto che a inizio stagione la separazione tra il francese e il Napoli era alta a 10.