Il Napoli vola in campo e la dirigenza pianifica il futuro. Nel mirino del club ci sono tre giovani per i quali verrà fatto un tentativo in estate: il gioiello dell'Empoli Tommaso Baldanzi, Samardzic dell'Udinese e Adama Traoré, esterno d'attacco spagnolo in scadenza di contratto con il Wolverhampton.