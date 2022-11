Il Napoli vuole costruire una base solida per il futuro partendo dai protagonisti che tanto stanno entusiasmando in questa stagione.Dal condottiero al regista delle operazioni:Molto ben avviata e prossima alla chiusura anche la trattativa per blindare a vita capitan Giovanni Di Lorenzo, elemento imprenscindibile anche per l’importanza all’interno dello spogliatoio. Il nuovo accordo avrà la scadenza nel 2028 quando l’azzurro compirà 35 anni. Un riconoscimento importante per un ragazzo che ha sempre dato tutto per la causa.