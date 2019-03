Questa l'analisi della Gazzetta dello Sport post Napoli-Juventus: "Vittoria e +16 sul Napoli: la Juve ha vinto l’ottavo scudetto consecutivo che verrà ufficializzato più in là. Ma gli abbracci a fine partita dei bianconeri sono sembrati un filo isterici, una gioia forzata, quasi urla per scacciare la paura. Perché lo scudetto, in fondo, ce l’avevano già in tasca, la partita valeva molto di più come test in prospettiva Atletico Madrid e le risposte sono state preoccupanti, se non avvilenti. La sensazione è che la Juve non si sia mossa di un metro dal Wanda Metropolitano. La famosa bottiglia che Allegri voleva riempire un sorso al giorno, appare ancora vuota. Se non altro il test anti-Atletico recupera attendibilità. Ma boccia impietosamente la Juve che si rintana e viene presa a pallate"