Hirving Lozano è in cima alla lista del Napoli. Un obiettivo serio e concreto, perché il ds azzurro Giuntoli si sta muovendo con grande anticipo in vista dell'estate e non solo si attiva sul fronte Fornals del Villarreal, ma vuole anche accelerare per l'esterno messicano classe '95 del PSV Eindhoven. Per questo, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è in programma un nuovo contatto diretto con l'agente Mino Raiola a breve giro per cercare l'accordo definitivo con il giocatore.



I DETTAGLI - Il Napoli è pronto a proporre un contratto fino al 2024 per Lozano, da definire le commissioni per Raiola e i dettagli dell'accordo che non vanno mai sottovalutati quando si tratta con il club di De Laurentiis, vedi anche i diritti d'immagine su cui il messicano ha un potenziale serio nel proprio paese. Non è tutto: il Napoli sa bene della concorrenza e per questo si sta muovendo in anticipo, ma ha già allertato Raiola della volontà di non partecipare ad aste. Un segnale chiaro al PSV Eindhoven che ha alzato la sua richiesta attorno ai 40/45 milioni; De Laurentiis mira a chiudere intorno ai 30 milioni di euro, c'è distanza da limare ma Lozano è un pallino del Napoli. Con l'approvazione già arrivata di Carlo Ancelotti, aspettando il confronto con Raiola...