Il Napoli prepara un mercato stellare, a prescindere da Conte: non solo David, possono arrivare due attaccanti

Con un colpo di scena degno dei migliori registi di Hollywood o di un grande sceneggiatore, Aurelio De Laurentiis è pronto a rilanciare la sfida a tutte le contendenti e ad allargare gli orizzonti pure in ottica Champions League. Il presidente del Napoli vuole regalarsi e regalare alla piazza un campione assoluto e il nome di Kevin de Bruyne è quello in grado di infiammare una tifoseria col morale già alle stelle.Mae, facendo tesoro degli errori commessi nell'estate 2023 – quando uno Scudetto atteso oltre 30 anni non bastò a trattenere Spalletti e Giuntoli e condusse a scelte molto discusse su tutti i fronti – sarà di spessore a prescindere dal nome dell'allenatore che si accomoderà in panchina.in vista della prossima stagione. Se poi il tecnico salentino decidesse di lasciare, probabilmente per fare ritorno alla Juventus, il nuovo tecnico si troverebbe una squadra disposta a lottare in maniera credibile e su tutti i fronti anche l'anno venturo.con situazioni in alcuni casi più avviate e altre ancora in una fase preliminare. Per esempio,Piace anche all'Inter e alla Juventus, ha richieste economiche importanti ma ad oggi sa che quella del Napoli è la proposta più vantaggiosa. In settimana sono previsti nuovi contatti per discutere di dettagli che, ai fini della contrattazione, possono risultare decisivi. Maper la prossima stagione, in vista probabilmente del definitivo abbandono del 4-3-3 utilizzato a lungo da Conte per passare ad un sistema di gioco che contempli le due punte. Nei giorni scorsi, abbiamo raccontato del sondaggio per, che saluterà il Liverpool ma ha mercato pure in Spagna (Atletico Madrid) e Arabia Saudita; nella lista di gradimento ci sono puredel Parma – la concorrenza principale è dell'Inter – e, che ha però rinnovato col club nerazzurro da poco.Restando nell'ambito di posizioni offensive in campo, il Napoli non disdegna di dotarsi di una soluzione per la corsia sinistra, condella Lazio edel Bologna che sono nomi tutt'altro che sospetti che piacciono da molto tempo alla dirigenza azzurra, mentre– da settimane sono in corso contatti con alcuni rappresentanti del campionato saudita e di Premier League –in entrata. Anche in questo caso, si parla di due vecchi pallini: uno è(sul quale c'è pure la Roma), che dopo il Mondiale per club potrebbe aggiornare la sua posizione con l'Inter, dopo aver pensato di lasciarla nella finestra di mercato dello scorso gennaio, mentre l'altro è. Il talento della nazionale ucraina è pronto a salutare lo Shakhtar Donetsk e ad abbracciare una nuova sfida a livello più alto e il Napoli – così come la Juventus – ci lavora da tempo. C'è un problema, non indifferente, legato al prezzo: mentre il suo attuale club chiede non meno di 50 milioni di euro, facendo leva sui possibili rilanci in arrivo dalla Premier League, per Manna si può chiedere intorno ai 30-35.Col pieno recupero di un giocatore che da gennaio in poi è mancato spesso come Alessandro Buongiorno, il Napoli tornerebbe a poter contare sulla coppia titolare con cui ha iniziato la stagione, completata dal confermato Rrahmani. Alle loro spalle si è però avvertita l'assenza di un'alternativa top, tanto che Conte sperava in un intervento della società nel mercato invernale.fresco di prolungamento fino al 2029 con la Fiorentina, tornerà ad essere un'idea, così comedell'Empoli, dal quale è stato già prenotato per l'estate il 2004Ci sarà ovviamente tempo di dedicarsi alle cessioni che idealmente finanzierebbero una strategia tanto aggressiva in entrata: non ci saranno soltanto i sicuri introiti dalla partenza di Victor Osimhen (che farà rientro dal prestito al Galatasaray per accasarsi immediatamente altrove), perché i giocatori che hanno avuto meno spazio quest'anno o che non hanno pienamente convinto potrebbero essere sacrificati per esigenze di cassa. Oggi però Napoli è soprattutto la casa dei sogni e delle ambizioni in grande e De Laurentiis è pronto a mantenere le sue promesse.