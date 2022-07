Il futuro di Kalidou Koulibaly è al Chelsea. Una perdita pesantissima per il Napoli e per Luciano Spalletti che nel difensore senegalese vedeva il leader di una formazione che in estate ha già dovuto far meno del capitano Lorenzo Insigne. Ora in casa partenopea il pensiero è rivolto alla sua sostituzione, con gli esperti Sisal, riporta Agipronews, che vedono un ballottaggio a due tra Francesco Acerbi, centrale di esperienza in uscita dalla Lazio e il sudcoreano in forza al Fenerbahce Kim Min-Jae, entrambi offerti a 1,50. Più attardato invece un’altra conoscenza della Serie A, il fiorentino Nikola Milenkovic, centrale dal rendimento garantito e proposto in quota a 3 al Napoli entro il prossimo 31 agosto.