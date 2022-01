Juve-Napoli alla fine si è giocata, nonostante le mille polemiche e dubbi che si è portata dietro. Eppure il Napoli ha rischiato di dover rinunciare a tre calciatori importanti, a tre titolari, segnalati dall'ASL Napoli 2, avendo solo due dosi di vaccino ed essendo stati a contatto con positivi.



Sono scaturite delle polemiche riguardo questa decisione di schierare ugualmente Rrahmani, Lobotka e Zielinski. Repubblica riporta la risposta della SSC Napoli al Dipartimento di prevenzione della Asl Napoli 2: "I nostri tre tesserati in quarantena hanno giocato all’Allianz Stadium in applicazione della circolare del 18 giugno 2020, che consente in materia di sport professionistico la deroga all’isolamento con tampone negativo effettuato nel giorno della partita. Ci sono tantissimi precedenti in materia e la Asl di Torino era stata informata dal medico sociale Raffaele Canonico prima del fischio d’inizio, durante un confronto telefonico sulla situazione".