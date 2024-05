Getty Images

Napoli torna al centro del calcio italiano. Lo fa nelle ultime ore per due vicende che stanno appassionando non solo i tifosi azzurri ma tutti quelli dello Stivale. La prima è ovviamente l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Maradona, la seconda invece la "guerra" a colpi di dichiarazioni tra la società e il capitano Giovanni Di Lorenzo. Quest'ultimo avrebbe infatti chiesto la cessione, come confermato dal suo procuratore Giuffredi."Avete letto e sentito le mie dichiarazioni, quello resta il mio pensiero. Ma non è solo il mio, perché non sono un pazzo che si sveglia la mattina e dice le cose senza confrontarsi con i suoi assistiti. il mio pensiero è quello del giocatore e rimane tale, non ci spostiamo di una virgola dalle mie dichiarazioni precedenti. Vuole andare. Non c’entrano niente né l’aspetto tattico né l’aspetto tecnico, tantomeno chi sia l’allenatore. Sono scelte che uno matura indipendentemente dal calcio, perché ci sono tante altre dinamiche, tante altre situazioni non dovute al calcio, dopo le quali uno fa le sue riflessioni. Sono contento che Conte vada al Napoli, penso sia l’unica medicina giusta e credo che tutti i giocatori abbiano l’onore di essere allenati da Conte. Ma l’allenatore non c’entra niente su quella che è la decisione di Di Lorenzo. Sono decisioni che uno ha comunicato perché metabolizzate durante l’annata e si è arrivati alla conclusione. Credo che questa di Di Lorenzo sia una cosa a parte. È più un volere del giocatore che ha maturato questa scelta, poi io credo che il ciclo di Giovanni a Napoli sia finito. I rapporti restano buoni, ma io devo esaudire le richieste del giocatore", ha detto l'agente.

Dopo le dichiarazioni di Mario Giuffredi è arrivata la dura risposta da parte della SSC Napoli, che si esprime così attraverso i social: "Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l'ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l'obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione".