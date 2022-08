La scorsa stagione gli azzurri sotto la giuda di Luciano Spalletti hanno centrato il terzo posto e la qualificazione nella massima competizione europea con largo anticipo, avendo qualcosa da rammaricarsi per lo scudetto. Terza fascia per il Napoli e quindi non ci si aspettava un sorteggio troppo benevolo ma tutto sommato poteva andare peggio. Dall'urna di Istanbul Osimhen e compagni sono stati inseriti nel: Pasveer; Rensch, Timber, Blind, Wijndal; Tadic, Alvarez, Taylor; Antony, Brobbey, Bergwijn. All. Schreuder.: sono tanti i talenti che vengono sfornati dall'Ajax. Due anni fa è salito alla ribaltaSolo ventidue anni per lui ma è già tra i giovani più interessanti del panorama internazionale. Il brasiliano è reduce da 12 gol e 10 assist nella passata stagione (di cui 2 gol e 4 assist in Champions). Chiaramente il talento degli olandesi non si ferma qui perché emergono soprattutto il neoacquistoe Dusan: l'Ajax è posizionato in prima fascia avendoVittoria con una giornata di anticipo grazie al 5-0 rifilato all'Heerenveen, conquistando il 36º titolo nazionale della sua storia. Nella Champions League 2021/22 ha vinto tutte le gare della fase a gironi prima di essere eliminato, però, agli ottavi di finale dal Benfica.I precedenti storici che riguardano le due squadre riportano al 1969/70 quando nel doppio confronto in Coppa delle Fiere gli azzurri vincevano 1-0 grazie a Manservisi e perdevano 4-0 nella gara di ritorno quando tra gli olandesi giocavano Cruijff e Krol.: Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Phillips, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp.Non solo la stella di questo Liverpool ma una delle stelle del calcio mondiale. Dopo i passaggi per l'Italia tra Roma e Fiorentina è esploso sotto la guida di Klopp in Inghilterra dove ha vinto da protagonista Champions e Premier League.: i Reds sono arrivati secondi nella scorsa Premier League e hanno lottato al titolo fino all'ultimo con il Manchester City. Soprattutto è arrivata la, tra Europa League e Champions League. L'ultima nella fase a gironi dell'annata 2019/20, proprio l'ultimo anno in cui gli azzurri hanno partecipato alla massima competizione europea. Al vecchio San Paolomentre ad Anfield terminò 1-1.: McLaughlin; Tavernier, Sands, Goldson, Barisic; Lundstram, Kamara, Tillman; Lawrence, Colak, Kent. All. van Bronckhorst.: scuola Manchester United,Fino all'anno scorso era al Derby County, prima di passare quest'estate ai Rangers.di cui uno pesante nel doppio confronto con il PSV per la qualificazione in Champions. Esterno offensivo o centrocampista, fa della qualità la sua arma principale.con 55 Premiership, 34 Coppe di Scozia e 27 Coppe di Lega, i Rangers hanno una grande storia internazionale avendo anche vinto la Coppa delle Coppe nel 1972. Lo scorso anno a vincere è stato il Celtic, così eccodopo il 2-2 dell'andata l'ha decisa la rete del croato Colak. Un risultato che dà continuità a quanto fatto nella passata stagione con la vittoria dell'Europa League sfumata solo in finale ai calci di rigore contro l'Eintracht Francoforte.: non c'è nessun precedente internazionale tra Napoli e Rangers.