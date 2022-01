. Ieri sera prima hanno chiuso la partita con una doppietta di Lozano, poi l'allenatore ha mandato in campo l'attaccante nigeriano che non giocava dal 21 novembre 2020 contro l'Inter. Le fratture scomposte a zigomo e orbita sinistra l'hanno messo ko per due mesi, ma ora è tornato ed è l'arma in più degli azzurri per la corsa allo scudetto.- Victor è entrato negli ultimi venti minuti del Dall'Ara al posto di Mertens, con tanto di maschera protettiva per anticipare il rientro che inizialmente era previsto tra un mese. 57 giorni dopo l'infortunio, invece, eccolo lì, di nuovo in campo. Ora però ha bisogno di giocare per trovare la forma migliore: il calendario può aiutare l'attaccante,- Il ritorno di Victor arriva nel momento giusto, proprio quando da Dries Mertens arrivano i primi segnali di stanchezza dopo cinque partite di fila da titolare (compresi i 120 minuti in Coppa Italia contro la Fiorentina). Se potesse le giocherebbe tutte, ma ora è arrivato anche per lui il momento di rifiatare., attacca la profondità e già ieri col Bologna ha provato una prima fiammata inserendosi nello spazio e sfiorando il gol.- Osimhen fa rima con gol, per il Napoli. Senza considerare la partita del Dall'Ara,. Spalletti sorride e riabbraccia il suo bomber, Osimhen è tornato.