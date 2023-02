Quinta vittoria consecutiva, la diciottesima in 21 partite di campionato, per un totale di 56 punti conquistati, ben 2,66 di media a partita. Numeri incredibili per il Napoli di Luciano Spalletti che, nonostante le 13 lunghezze di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, non ha nessuna intenzione di fermarsi e oltre a conquistare il terzo scudetto nella storia del club, punta a superare il record di punti in un singolo campionato. A detenerlo attualmente è la Juventus di Antonio Conte del 2013/14, l’unica a raggiungere la tripla cifra e capace di chiudere la stagione a 102 punti. Missione difficile, ma non impossibile secondo i betting analyst, che offrono a 12 la possibilità dei partenopei di superare quota 102, con Di Lorenzo e compagni che, per entrare nella storia, dovrebbero conquistare ben 47 punti nelle ultime 17 giornate.