Jesper Lindstrom è nel mirino della Juventus già da un po'. Ecco che si inserisce il Napoli nella corsa al classe 2000 danese. Come si legge sulle pagine del Mattino, infatti, gli azzurri si sarebbero mossi proprio per il trequartista dell'Eintracht Francoforte che può giocare anche esterno destro (come fatto proprio contro il Napoli nell'ultima Champions).